В Україні змінились ціни на цигарки

Ціни на сигарети зросли майже на чверть, повідомляє 24 канал з посиланням на дані Держстату.

Читайте також Ціни на яйця стабілізувалися: чи буде дорожчати десяток найближчим часом

Так сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 118,7 гривні за пачку. Водночас ціни на цигарки медіум-класу збільшилися на 25,1%, що складає 101,8 гривні. А вітчизняна продукція зросла на 23,1% та наразі коштує близько 92,6 гривні.

Важливо! Так країна має досягти рівня оподаткування сигарет, який встановлений у Євросоюзі. Країна має час до 2028 року.

Як змінилися ціни на алкоголь

Ціни на алкоголь мають такий вигляд:

горілка подешевшала на 1,6% до 116,5 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українського виробництва подорожчали на 4,4% до 113,9 гривні за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 7,0% до 34,0 гривень за пляшку 0,5 літра.

Однак ціни на алкоголь в Україні збільшуються з кожним роком. Так у 2023 році горілка подорожчала на 1,1%, вина – на 14,1%, пиво – на 11,4%.