Яйця потихеньку дешевшають

Економіст Олег Пендзин та голова Спілки птахівників України Сергій Карпенко говорять, що на тлі стрімкого подорожчання основних харчових продуктів в Україні ціни на яйця та курятину почали стабілізуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Хоча ще кілька місяців тому вони били рекорди.

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Якщо в листопаді-грудні 2024 року яйця зростали в ціні до небачених позначок, то у грудні відбулося падіння цін на 1,5%, а в січні спостерігається подальше зниження. За словами експертів, найближчим часом істотних коливань на ринку курятини та яєць не очікується. Сергій Карпенко пояснив, що здешевлення яєць обумовлене декількома факторами:

зменшенням обсягів експорту: зовнішній попит на українську продукцію знизився, що збільшило пропозицію на внутрішньому ринку;

зростанням виробництва у листопаді-грудні: виробники наростили обсяги виробництва, що призвело до перенасичення ринку;

посиленням конкуренції між виробниками: багато птахофабрик, намагаючись утримати ринок, змушені знижувати ціни та запускати акційні пропозиції.

Чому виробники не ризикують підіймати ціни

Експерти також зазначають, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розслідування на ринку яєць, що додатково вплинуло на стримування цінових "апетитів" виробників. На думку аналітиків, стабілізація цін на яйця та курятину обумовлена не лише сезонними факторами, а й загальним зниженням купівельної спроможності населення.

Важливо! Українці з середнім і низьким рівнем доходів стали рідше купувати дорогі продукти, включно з м'ясом і молочкою. Це змушує виробників переглядати стратегію ціноутворення та шукати способи стимулювання продажів.

В умовах слабкого попиту виробники змушені йти на знижки або тимчасово утримувати ціни на поточному рівні. Сьогодні мало хто ризикне підвищувати вартість продукції,

– говорить Пендзин.