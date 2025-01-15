Яйца потихоньку дешевеют

Экономист Олег Пендзин и председатель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко говорят, что на фоне стремительного подорожания основных пищевых продуктов в Украине цены на яйца и курятину начали стабилизироваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Хотя еще несколько месяцев назад они били рекорды.

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Если в ноябре-декабре 2024 года яйца росли в цене до невиданных отметок, то в декабре произошло падение цен на 1,5%, а в январе наблюдается дальнейшее снижение. По словам экспертов, ближайшее время существенных колебаний на рынке курятины и яиц не ожидается. Сергей Карпенко пояснил, что удешевление яиц обусловлено несколькими факторами:

уменьшением объемов экспорта: внешний спрос на украинскую продукцию снизился, что увеличило предложение на внутреннем рынке;

ростом производства в ноябре-декабре: производители нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка;

усилением конкуренции между производителями: многие птицефабрики, пытаясь удержать рынок, вынуждены снижать цены и запускать акционные предложения.

Почему производители не рискуют поднимать цены

Эксперты также отмечают, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование на рынке яиц, что дополнительно повлияло на сдерживание ценовых "аппетитов" производителей. По мнению аналитиков, стабилизация цен на яйца и курятину обусловлена не только сезонными факторами, но и общим снижением покупательной способности населения.

Важно! Украинцы со средним и низким уровнем доходов стали реже покупать дорогие продукты, включая мясо и молочку. Это заставляет производителей пересматривать стратегию ценообразования и искать способы стимулирования продаж.

В условиях слабого спроса производители вынуждены идти на скидки или временно удерживать цены на текущем уровне. Сегодня мало кто рискнет повышать стоимость продукции,

– говорит Пендзин.