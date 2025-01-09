Які тенденції щодо цін на яйця

Останні кілька місяців ціни на яйця постійно зростають, повідомляє 24 Канал. Одними з найголовніших причин здорожчання наразі є зростання вартості виробництва і сезонний чинник, адже восени та взимку продуктивність курей-несучок як на птахофермах, так і у домашніх господарствах падає, через що зростають ціни.

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Основним же чинником, що нині впливає на ціноутворення, є собівартість виробництва яєць. Цього року вона зросла через подорожчання комбікормів. Корми подорожчали через збільшення вартості зернових культур та продуктів перероблення олійних. З початку 2024 року ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи – на 80%.

Важливо! Ціни на яйця в Україні продовжать зростати в осінньо-зимовий період через додаткові витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли пропозиція збільшиться. Тому на початку 2025 року очікувати на значне здешевшання яєць не варто.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у магазинах України:

Auchan

Яйця курячі Квочка (1 сорт 10 штук) 76,80 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 75,50 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 134,10 гривні;

Megamarket

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 80,20 гривні;

Metro

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 119,90 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 30 штук) 199,90 гривні;

Novus

Яйця курячі Квочка (1 сорт 10 штук) 74,99 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 68,09 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 121,00 гривні.

Відповідно, по деяких позиціях спостерігається помітне зниження цін, хоча загалом поки немає тенденції до загального зниження цін на яйця.