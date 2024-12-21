Яйця здешевшають у 2025 році

Ціни на курячі яйця найближчим часом зміняться, але цього разу – у бік спадання, повідомляє 24 Канал. Це пов'язано з потеплінням – це сприятливі умови для несення курей, отже продукції побільшає.

Читайте також Які чинники впливають на здорожчання яєць: ціни у магазинах у грудні

Про це раніше повідомляв голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами на зниження цін на яйця варто чекати вже після новорічних свят. Однак він також наголосив, що загалом в Україні спостерігається зростання цін на яйця.

Причиною зростання цін є відразу кілька факторів:

підвищення тарифів на електроенергію та газ;

інфляція;

подорожчання логістики;

подорожчання кормів через посуху та неврожай.

Крім того, виробники яєць орієнтуються насамперед на експорт. Нині середня ціна на яйця в Україні у грудні 2024 року становить 77,9 гривні, що на 7,64 гривні більше, ніж у листопаді.

Доктор економічних наук та член ради НБУ Василь Фурман розповів 24 Каналу, що інфляція сьогодні є помірною та контрольованою. Серед чинників, які її провокують: