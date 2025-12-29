Коли запровадять е-акциз?

Е-акциз стосується обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

26 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності запуску електронної системи. Це допоможе бізнесу підготуватися краще:

  • Обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.
  • Період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.
  • З 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових акцизних марок. Це гарантує безперервність виробництва та торгівлі.
  • Граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року.

Як працюватиме система е-Акциз?

  • За словами Мінфири, впровадження е-Акцизу зробить значно складнішим потрапляння товарів із фальшивими марками на полиці магазинів. Завдяки системі покупець зможе відсканувати код товару через застосунок Дія й одразу переконатися, чи є алкоголь або тютюнові вироби справжніми, чи це підробка.

  • Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де представники бізнесу, уряду та парламенту обговорили готовність до запуску еАкцизу. Ще тоді бізнес наполягав, на необхідності відтермінування впровадження системи через її неготовність.

  • Бізнес виступив проти й попросив більше часу на підготовку, бо запровадження е-акцизу з 1 січня дало серйозні наслідки: тимчасовою або повною зупинкою діяльності легального бізнесу з 1 січня 2026 року, вибуховим зростанням тіньового обігу алкоголю й тютюну, зникненням імпортного та українського алкоголю й тютюну з полиць магазинів.