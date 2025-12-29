Е-акциз стосується обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

26 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності запуску електронної системи. Це допоможе бізнесу підготуватися краще:

За словами Мінфири, впровадження е-Акцизу зробить значно складнішим потрапляння товарів із фальшивими марками на полиці магазинів. Завдяки системі покупець зможе відсканувати код товару через застосунок Дія й одразу переконатися, чи є алкоголь або тютюнові вироби справжніми, чи це підробка.

Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де представники бізнесу, уряду та парламенту обговорили готовність до запуску еАкцизу. Ще тоді бізнес наполягав, на необхідності відтермінування впровадження системи через її неготовність.