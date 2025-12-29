Когда введут е-акциз?
Е-акциз касается оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Смотрите также С полок магазинов исчезнут популярные товары: изменения для украинцев с 1 января 2026 года
26 декабря Кабинет Министров принял постановление, которое откладывает вступление в силу запуска электронной системы. Это поможет бизнесу подготовиться лучше:
- Обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок перенесено серенесено с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года.
- Период тестирования программного обеспечения системы продлен до 11 октября 2026 года включительно.
- С 1 января 2026 года до момента полноценного запуска системы бизнес сможет продолжать заказ и использование бумажных акцизных марок. Это гарантирует непрерывность производства и торговли.
- Предельный срок возврата бумажных марок продавцу перенесен на 1 мая 2027 года.
Как будет работать система е-Акциз?
По словам Минфира, внедрение е-Акциза сделает значительно сложнее попадание товаров с фальшивыми марками на полки магазинов. Благодаря системе покупатель сможет отсканировать код товара через приложение Дія и сразу убедиться, является ли алкоголь или табачные изделия настоящими, или это подделка.
В конце июля 2025 года состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где представители бизнеса, правительства и парламента обсудили готовность к запуску еАкциза. Еще тогда бизнес настаивал, на необходимости отсрочки внедрения системы из-за ее неготовности.
Бизнес выступил против и попросил больше времени на подготовку, потому что введение е-акциза с 1 января дало серьезные последствия: временной или полной остановкой деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года, взрывным ростом теневого оборота алкоголя и табака, исчезновением импортного и украинского алкоголя и табака с полок магазинов.