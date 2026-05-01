Какие российские домены используют ФЛП?

По состоянию на середину апреля 2026 года 4 389 физических лиц-предпринимателей указали при регистрации электронные адреса на российских доменах. Это примерно 0,5% от всех активных ФЛП, которые отметили email, пишет Опендатабот.

Самым распространенным остается mail.ru – им пользуются 2 628 предпринимателей. Также среди ФЛП встречаются:

rambler.ru – 472 пользователя

yandex.ru – 424

а также list.ru, bk.ru, inbox.ru

Несмотря на это, абсолютное большинство украинских предпринимателей пользуется международными и украинскими сервисами. Лидером является Gmail от Google – его указали почти 626 тысяч ФЛП (около 73%).

Второе место занимает украинский сервис Ukr.net – более 161 тысячи пользователей. Среди других популярных платформ:

icloud.com – 14,7 тысяч

i.ua – 11,7 тысяч

meta.ua – почти 6 тысяч

Что это значит?

Хотя доля пользователей российских сервисов небольшая, сам факт их использования среди бизнеса остается заметным. Эксперты обычно связывают это с инерцией – часть предпринимателей просто не меняет старые контакты, зарегистрированные много лет назад.

Что это значит для ФЛП? Электронная почта – это официальный канал связи бизнеса. Использование российских сервисов может нести:

риски безопасности

потерю контроля над данными

репутационные риски

Обратите внимание! Несмотря на доминирование глобальных и украинских почтовых сервисов, тысячи ФЛП до сих пор остаются на российских доменах – и это вопрос не только удобства, но и безопасности бизнеса.

Как российские почтовые сервисы используют для обхода санкций?

В январе 2026 года стало известно, что по меньшей мере десять российских почтовых сервисов, которые взаимодействуют с операторами в Германии, Франции и других странах Европы, могут быть частью логистической сети, через которую в Россию попадают санкционные товары, пишет UA.News.

Две недели назад передали соответствующие материалы партнерам, надеюсь журналистское расследование, что так удачно вовремя вышло, ускорит их реакцию. Готовим и наши решения,

– рассказал советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Кроме этого, Власюк сообщил об анализе компонентов российской ракеты Х-101, изготовленной в 2026 году.

Предварительные выводы: Россия и Беларусь 2025 года (научились), есть КНР 25 и 24 год, есть США 24 год и старше, есть Нидерланды, Германия, Тайвань, Япония. Не менее 45 иностранных компонентов. Можно сделать много выводов. Работаем с партнерами,

– отметил он.

Журналисты немецкого издания Bild провели собственное расследование и отследили маршрут посылок с помощью GPS-маячков. Оказалось, что через связанную с российскими структурами сеть в Россию регулярно поступают сотни тонн грузов.

Ключевую роль в схеме играет логистическая компания, зарегистрирована в конце 2022 года. Формально она имеет почтовый адрес в Кельне. По данным расследования, компанией руководит Дмитрий В. – бывший топ-менеджер структуры, связанной с "Почтой России".

