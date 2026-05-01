Які російські домени використовують ФОП?

Станом на середину квітня 2026 року 4 389 фізичних осіб-підприємців вказали при реєстрації електронні адреси на російських доменах. Це приблизно 0,5% від усіх активних ФОПів, які зазначили email, пише Опендатабот.

Найпоширенішим залишається mail.ru – ним користуються 2 628 підприємців. Також серед ФОПів зустрічаються:

rambler.ru – 472 користувачі

yandex.ru – 424

а також list.ru, bk.ru, inbox.ru

Попри це, абсолютна більшість українських підприємців користується міжнародними та українськими сервісами. Лідером є Gmail від Google – його вказали майже 626 тисяч ФОПів (близько 73%).

Друге місце займає український сервіс Ukr.net – понад 161 тисяча користувачів. Серед інших популярних платформ:

icloud.com – 14,7 тисяч

i.ua – 11,7 тисяч

meta.ua – майже 6 тисяч

Що це означає?

Хоча частка користувачів російських сервісів невелика, сам факт їхнього використання серед бізнесу залишається помітним. Експерти зазвичай пов’язують це з інерцією – частина підприємців просто не змінює старі контакти, зареєстровані багато років тому.

Що це означає для ФОП? Електронна пошта – це офіційний канал зв’язку бізнесу. Використання російських сервісів може нести:

ризики безпеки

втрату контролю над даними

репутаційні ризики

Зауважте! Попри домінування глобальних і українських поштових сервісів, тисячі ФОПів досі залишаються на російських доменах – і це питання не лише зручності, а й безпеки бізнесу.

Як російські поштови сервіси використовують для обходу санкцій?

У січні 2026 року стало відомо, що щонайменше десять російських поштових сервісів, які взаємодіють із операторами в Німеччині, Франції та інших країнах Європи, можуть бути частиною логістичної мережі, через яку до Росії потрапляють санкційні товари, пише UA.News.

Два тижні тому передали відповідні матеріали партнерам, сподіваюсь журналістьке розслідування, що так вдало вчасно вийшло, прискорить їхню реакцію. Готуємо і наші рішення,

– розповів радник президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

Окрім цього, Власюк повідомив про аналіз компонентів російської ракети Х-101, виготовленої у 2026 році.

Попередні висновки: Росія і Білорусь 2025 року (навчились), є КНР 25 і 24 рік, є США 24 рік і старіше, є Нідерланди, Німеччина, Тайвань, Японія. Не менше 45 іноземних компонентів. Можна зробити багато висновків. Працюємо з партнерами,

– зазначив він.

Журналісти німецького видання Bild провели власне розслідування і відстежили маршрут посилок за допомогою GPS-маячків. Виявилося, що через пов’язану з російськими структурами мережу до Росії регулярно надходять сотні тонн вантажів.

Ключову роль у схемі відіграє логістична компанія, зареєстрована наприкінці 2022 року. Формально вона має поштову адресу в Кельні. За даними розслідування, компанією керує Дмитро В. – колишній топменеджер структури, пов’язаної з "Пошта Росії".

