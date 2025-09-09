Почему бизнес против введения еАкциза?

Компании указывают, что функционал еАкциза налажен лишь частично и очень далек от готовности для эксплуатации, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.

Смотрите также Алкогольные изделия и ВВП: сколько приносит украинская водка экономике государства

Дело в том, что тестирование системы полноценно должны были начать еще в марте этого года. Однако принять все необходимые для ее работы подзаконные акты до сих пор не успели.

По словам представителей ассоциации, программное обеспечение для еАкциза разрабатывают со значительным опозданием. Поэтому тестирование системы фактически сократится с 10 только до 2 месяцев.

Начать полноценный тест системы, по графику Минцифры, смогут только с ноября. Офлайн-приложение, который необходим для ее функционирования, вообще будет готов только в январе 2026 года.

В ассоциации отмечают, что честный бизнес поддерживает инициативу власти о введении электронной акцизной марки, которая должна противодействовать теневому рынку и усилить контроль за уплатой акцизного налога. Но требует достаточно времени, чтобы подготовиться к новой модели отслеживания подакцизных товаров.

Сейчас инфраструктура для внедрения еАкциза находится на неудовлетворительной стадии, а запуск без надлежащей подготовки может привести к масштабным сбоям в работе компаний, сокращению поступлений в государственный бюджет и дестабилизации рынка,

– предупреждает бизнес.

Если компании не смогут протестировать должным образом систему, это грозит серьезными последствиями:

временной или полной остановкой деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года;

значительными потерями для государственного бюджета из-за недополучения поступлений от акцизного налога;

взрывным ростом теневого оборота алкогольных напитков и табачных изделий;

исчезновением импортного и украинского алкоголя и табака с полок магазинов вследствие перебоев в поставках и т.д.

Поэтому компании призывают власти до 1 октября 2025 года принять изменения в законодательство и отсрочить введение еАкциза на 10 месяцев, а в это время продолжить тестовый режим работы системы.

Что известно о системе еАкциз? еАкциз – это электронная система учета оборота подакцизных товаров (алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет), которая должна заменить традиционные бумажные марки акцизного налога на цифровые.

Главная цель проекта – обеспечить полную прослеживаемость продукции от производителя или импортера до конечного потребителя, чтобы минимизировать теневой рынок, предотвратить оборот контрафактной продукции и увеличить поступления в государственный бюджет.

Как будет работать система еАкциз?