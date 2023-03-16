Министр цифровой трансформации объясняет, что уже многие годы в стране существует значительный теневой рынок алкогольных напитков и табачных изделий. Из-за отсутствия прозрачного механизма контроля над оборотом подакцизных товаров государство недополучает налоги, а люди получают поддельную и контрафактную продукцию.

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Украина ежегодно теряет сумасшедшую сумму из бюджета

Федоров приводит пример, что была зафиксирована продажа более 50 000 бутылок алкогольных напитков с одной и той же акцизной маркой. Это говорит о том, что 49 999 раз люди покупали "жженую" водку или что средства по продажам не шли в бюджет.

Также, по словам министра, в Украине существует рынок поддельных бумажных акцизных марок, поступающих из Китая и Турции. Продукция с поддельными марками реализуется через официальные сети сбыта в Украине.

Такие марки сложно отличить от настоящих без проведения специальной экспертизы. Конечно, за такую продукцию не платят акцизный налог. Соответственно, государство теряет средства. По данным Kantar и Euromonitor international, из-за теневого рынка этих подакцизных товаров Украина теряет более 30 миллиардов гривен госбюджета ежегодно.

Как будет работать цифровой акцизный налог

Сейчас в Парламенте готовятся ко второму чтению законопроекты 8286 и 8287. Их принятие поможет государству с развитием честных и прозрачных правил ведения бизнеса, выходом рынка акцизов из тени и систематизацией контроля над оборотом подакцизных товаров.

Мы создаем уникальную для рынка Украины электронную систему. С одной стороны она учитывает принципы Европейских директив, а с другой – потребности и проблемы украинского рынка. За основу взяли европейскую систему Tobacco track and trace system, действующую в ЕС с 2019 года,

– пишет Федоров.

Следовательно, все операции по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции будут фиксироваться в электронной системе. Ключевым элементом системы будет являться электронная марка акцизного налога. Это уникальный код, который будет наноситься на товар.

Обратите внимание! еАкциз — важный антикоррупционный проект, полностью изменяющий функционирование целой сферы. Прозрачная электронная система после пилота может быть масштабирована и на другие товарные группы. Цифровизация будет работать и на государство, и на потребителя, а также уберет бюрократию для бизнеса.

По словам министра, введение еАкциза усложнит продажу продукции с поддельными акцизными марками в магазинах. После запуска такой системы каждый потребитель, считав код на продукции через Действие, сможет проверить алкоголь и сигареты и определить, перед ним оригинальный продукт или подлог.

Внедрение электронной системы - уменьшить объемы нелегального рынка этих продуктов и на 15% увеличить доходы в бюджет от уплаты акцизного налога.

Михаил Федоров утверждает, что еАкциз заработает в Украине с 1 января 2025 года, в случае принятия Парламентом.