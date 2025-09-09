Чому бізнес проти запровадження еАкцизу?

Компанії вказують, що функціонал еАкцизу налагоджений лише частково і дуже далекий від готовності для експлуатації, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБА.

Річ у тому, що тестування системи повноцінно мали розпочати ще у березні цього року. Однак ухвалити всі необхідні для її роботи підзаконні акти досі не встигли.

За словами представників асоціації, програмне забезпечення для еАкцизу розробляють зі значним запізненням. Тому тестування системи фактично скоротиться з 10 лише до 2 місяців.

Розпочати повноцінний тест системи, за графіком Мінцифри, зможуть лише з листопада. Офлайн-застосунок, який необхідний для її функціонування, взагалі буде готовий тільки у січні 2026 року.

В асоціації наголошують, що чесний бізнес підтримує ініціативу влади щодо запровадження електронної акцизної марки, яка має протидіяти тіньовому ринку та посилити контроль за сплатою акцизного податку. Але потребує достатньо часу, щоб підготуватися до нової моделі відстежування підакцизних товарів.

Наразі інфраструктура для впровадження еАкцизу знаходиться на незадовільній стадії, а запуск без належної підготовки може призвести до масштабних збоїв у роботі компаній, скорочення надходжень до державного бюджету та дестабілізації ринку,

– попереджає бізнес.

Якщо компанії не зможуть протестувати належним чином систему, це загрожує серйозними наслідками:

тимчасовою або повною зупинкою діяльності легального бізнесу з 1 січня 2026 року;

значними втратами для державного бюджету через недоотримання надходжень від акцизного податку;

вибуховим зростанням тіньового обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

зникненням імпортного та українського алкоголю й тютюну з полиць магазинів внаслідок перебоїв в постачанні тощо.

Тому компанії закликають владу до 1 жовтня 2025 року прийняти зміни до законодавства та відтермінувати запровадження еАкцизу на 10 місяців, а в цей час продовжити тестовий режим роботи системи.

Що відомо про систему еАкциз? еАкциз – це електронна система обліку обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет), яка має замінити традиційні паперові марки акцизного податку на цифрові.

Головна мета проєкту – забезпечити повну простежуваність продукції від виробника чи імпортера до кінцевого споживача, щоб мінімізувати тіньовий ринок, запобігти обігу контрафактної продукції та збільшити надходження до державного бюджету.

Як працюватиме система еАкциз?