Яка ситуація з тіньовим ринком цигарок в Україні?

Фахівці фіксують зростання незаконної торгівлі сигаретами, електронними сигаретами та рідинами для е-сигарет в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.

За результатами дослідження, у квітні 2025 рівень незаконної торгівлі цигарками досяг 16,2% проти 14,1% на початку року.

Ситуація на ринку рідин для електронних сигарет є ще більш критичною: у 2024 році 92,3% всіх продажів таких рідин були ідентифіковані як нелегальні.

До прикладу, протягом перших 4 місяців 2025 року не було придбано жодної акцизної марки для імпортованих рідин для електронних сигарет та лише незначну кількість – для продукції вітчизняного виробництва,

– пишуть в Асоціації.

Скільки може втратити бюджет через тіньовий ринок?

Акциз є важливим джерелом наповнення державного бюджету, особливо в умовах воєнного стану. Так, за перше півріччя 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 62,7 мільярдів гривень від акцизного податку на вироблені в Україні та імпортовані підакцизні товари.

Проте незаконна торгівля цигарками може призвести до щорічних втрат бюджету в розмірі 25,2 мільярдів гривень. Натомість через електронні сигарети є загроза недоотримання державою близько 4,94 мільярди гривень податкових надходжень до кінця року.

Що відбувається з ринком тютюнових виробів в Україні?