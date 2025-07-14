Як зросли ціни на сигарети?

Ціни на сигарети в Україні за рік підвищилися у середньому на 30 гривень за одну пачку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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За даними статистики, у червні 2025 року пачка найдешевших сигарет коштує вже понад 100 гривень:

Сигарети з фільтром українського виробництва подорожчали на 33,1% – в середньому до 106,4 гривні за пачку;

Сигарети середнього класу стали дорожчими на 31,3% – до 116,5 гривні за пачку;

Преміальні сигарети сьогодні на 27,5% дорожчі, ніж торік – близько 135,2 гривні за пачку.

Головною причиною стрибка цін на сигарети було різке підвищення ставок акцизного податку.

Слід знати! За даними опитування КМІС, у 2025 році 31% українців вживають тютюнові чи нікотинові вироби, з них 27% – щодня.

Як зросли ціни на інші підакцизні товари?

Ціни на алкогольні вироби також підвищилися за останній рік, проте не так сильно, як на сигарети.

Горілка подорожчала на 3,6% – до 119,6 гривні за півлітрову пляшку;

Вино українських виробників зросло у ціні на 8,0% – до 120,1 гривні за пляшку об'ємом 0,7 літра;

Пиво стало дорожче на 12,5% – до 36,0 грн за пляшку 0,5 літра.

Варто знати! У НБУ підтвердили, що законодавство передбачає різке зростання акцизу саме у 2025 році, тоді як на 2026-2028 роки заплановане більш помірне підвищення ставок. Тому протягом наступних трьох років підакцизні товари, ймовірно, будуть дорожчати не так різко.