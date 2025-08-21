Какова ситуация с теневым рынком сигарет в Украине?

Специалисты фиксируют рост незаконной торговли сигаретами, электронными сигаретами и жидкостями для е-сигарет в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на EBA.

По результатам исследования, в апреле 2025 уровень незаконной торговли сигаретами достиг 16,2% против 14,1% в начале года.

Ситуация на рынке жидкостей для электронных сигарет является еще более критической: в 2024 году 92,3% всех продаж таких жидкостей были идентифицированы как нелегальные.

К примеру, в течение первых 4 месяцев 2025 года не было приобретено ни одной акцизной марки для импортируемых жидкостей для электронных сигарет и лишь незначительное количество – для продукции отечественного производства,

– пишут в Ассоциации.

Сколько может потерять бюджет из-за теневого рынка?

Акциз является важным источником наполнения государственного бюджета, особенно в условиях военного положения. Так, за первое полугодие 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 62,7 миллиардов гривен от акцизного налога на произведенные в Украине и импортируемые подакцизные товары.

Однако незаконная торговля сигаретами может привести к ежегодным потерям бюджета в размере 25,2 миллиардов гривен. Зато из-за электронных сигарет есть угроза недополучения государством около 4,94 миллиарда гривен налоговых поступлений до конца года.

Что происходит с рынком табачных изделий в Украине?