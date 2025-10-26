Кому приходится платить акциз и с каких товаров?
К подакцизным товарам относятся алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, автомобили и электрическая энергия, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
В соответствии с Главного управления ГНС в Сумской области, уплачивают акциз производители подакцизных товаров (продукции) на таможенной территории Украины, импортеры, физические лица-резиденты или нерезиденты и субъекты розничной торговли.
Что такое акциз: это дополнительная надбавка к цене товара, которую взимается с продукции, что вредит здоровью, пользуется высоким спросом и связана с роскошью.
- Для произведенных подакцизных товаров в Украине акциз уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за месячный отчетный период.
- А для ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров налог уплачивается до или же в день подачи таможенной декларации.
Обратите внимание! С января 2025 года акциз на бензин вырос до 271,70 евро за 1 000 литров, на дизельное топливо – до 215,70 евро за 1 000 литров, на сжиженный газ – до 173 евро за 1 000 литров.
Сколько акцизных налогов поступило в бюджет?
За январь – сентябрь 2025 года в госбюджет поступило 129,5 миллиарда гривен акциза с произведенных в Украине и импортируемых подакцизных товаров.
Известно, что это на 10,4 миллиарда гривен (или 8,8%) больше планового показателя и на 32,2 миллиарда гривен (+33,1%) больше, чем в прошлом году.
Главными драйверами роста стали акцизные поступления с табачных изделий, ликеро-водочной продукции и электрической энергии, произведенной в Украине.