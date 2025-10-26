Кому доводиться сплачувати акциз та з яких товарів?
До підакцизних товарів належать алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі та електрична енергія, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Відповідно до Головного управління ДПС у Сумській області, сплачують акциз виробники підакцизних товарів (продукції) на митній території України, імпортери, фізичні особи-резиденти або нерезиденти та суб'єкти роздрібної торгівлі.
Що таке акциз: це додаткова надбавка до ціни товару, яку стягується з продукції, що шкодить здоров'ю, має високий попит та пов'язана з розкішшю.
- Для вироблених підакцизних товарів в Україні акциз сплачується протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації за місячний звітний період.
- А для ввезених на митну територію підакцизних товарів податок сплачується до або ж в день подання митної декларації.
Зверніть увагу! З січня 2025 року акциз на бензин зріс до 271,70 євро за 1 000 літрів, на дизельне пальне – до 215,70 євро за 1 000 літрів, на скраплений газ – до 173 євро за 1 000 літрів.
Скільки акцизних податків надійшло у бюджет?
За січень – вересень 2025 року до держбюджету надійшло 129,5 мільярда гривень акцизу з вироблених в Україні та імпортованих підакцизних товарів.
Відомо, що це на 10,4 мільярда гривень (або 8,8%) більше за плановий показник та на 32,2 мільярда гривень (+33,1%) більше, ніж минулого року.
Головними драйверами зростання стали акцизні надходження з тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції та електричної енергії, виробленої в Україні.