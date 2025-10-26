Кому доводиться сплачувати акциз та з яких товарів?

До підакцизних товарів належать алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі та електрична енергія, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Читайте також Під атаку Росії потрапили потужності найбільшого в Україні виробника дріп-кави

Відповідно до Головного управління ДПС у Сумській області, сплачують акциз виробники підакцизних товарів (продукції) на митній території України, імпортери, фізичні особи-резиденти або нерезиденти та суб'єкти роздрібної торгівлі.

Що таке акциз: це додаткова надбавка до ціни товару, яку стягується з продукції, що шкодить здоров'ю, має високий попит та пов'язана з розкішшю.

Для вироблених підакцизних товарів в Україні акциз сплачується протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації за місячний звітний період.

А для ввезених на митну територію підакцизних товарів податок сплачується до або ж в день подання митної декларації.

Зверніть увагу! З січня 2025 року акциз на бензин зріс до 271,70 євро за 1 000 літрів, на дизельне пальне – до 215,70 євро за 1 000 літрів, на скраплений газ – до 173 євро за 1 000 літрів.

Скільки акцизних податків надійшло у бюджет?