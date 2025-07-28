Через неготовність системи та відсутність деяких підзаконних актів, представники бізнесу закликали відтермінувати впровадження системи, в іншому випадку бюджет країни втрачатиме мільярди гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на засідання.

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Що відомо про це?

Як відомо, еАкциз має запрацювати з 1 січня 2026 року, що передбачає ухвалений у 2023 році закон №3173. Його прийняли у рамках Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом та на підставі Директиви 2014/40/Є. Основна мета електронної марки полягає у боротьбі з нелегальним обігом підакцизних товарів та спрощенні системи обліку.

Згідно з ухваленим законом, уряд мав ще минулого року затвердити підзаконні акти, а Мінцифри розпочати тестування електронної системи з 1 березня цього року. Проте, як зазначила ціла низка бізнес-асоціацій, деякі нормативні документи досі не готові, а повноцінне тестування так і не розпочалось.

Бізнес зауважив, що, згідно з графіком Міністерства цифрової трансформації України, підготовка системи запланована лише на кінець цього року. Однак з 18 жовтня припиняється прийом замовлень на акцизні марки, а з 1 січня 2026 року їхнє використання буде припинене.

У разі запуску електронної системи з 1 січня 2026 року без належного тестування всіх її компонентів та стабільного доступу до повного функціоналу існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, що є неприпустимим в умовах воєнного стану,

– мовиться у заяві.

Представники бізнесу порахували, що у разі, якщо впровадження еАкцизу не буде відтерміновано, Державний бюджет України не отримуватиме понад 400 мільйонів гривень щодня, а сумарні втрати становитимуть мільярди.

Під час засідання робочою групи Комітету всі сторони, включно з Мінфіном і Мінцифри, погодились, старт еАкцизу слід перенести, а також ухвалити необхідні підзаконні акти і підготувати систему до повноцінного тестування.