Из-за неготовности системы и отсутствия некоторых подзаконных актов, представители бизнеса призвали отсрочить внедрение системы, в противном случае бюджет страны будет терять миллиарды гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заседание.

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Что известно об этом?

Как известно, еАкциз должен заработать с 1 января 2026 года, что предусматривает принятый в 2023 году закон №3173. Его приняли в рамках Соглашения об Ассоциации Украины с Евросоюзом и на основании Директивы 2014/40/Е. Основная цель электронной марки заключается в борьбе с нелегальным оборотом подакцизных товаров и упрощении системы учета.

Согласно принятому закону, правительство должно было еще в прошлом году утвердить подзаконные акты, а Минцифры начать тестирование электронной системы с 1 марта этого года. Однако, как отметил целый ряд бизнес-ассоциаций, некоторые нормативные документы до сих пор не готовы, а полноценное тестирование так и не началось.

Бизнес заметил, что, согласно графику Министерства цифровой трансформации Украины, подготовка системы запланирована только на конец этого года. Однако с 18 октября прекращается прием заказов на акцизные марки, а с 1 января 2026 года их использование будет прекращено.

В случае запуска электронной системы с 1 января 2026 года без надлежащего тестирования всех ее компонентов и стабильного доступа к полному функционалу существует риск перебоев в поставках легальной продукции, рост теневого рынка и существенных потерь госбюджета, что недопустимо в условиях военного положения,

– говорится в заявлении.

Представители бизнеса посчитали, что в случае, если внедрение еАкцизу не будет отсрочено, Государственный бюджет Украины не будет получать более 400 миллионов гривен ежедневно, а суммарные потери составят миллиарды.

Во время заседания рабочей группы Комитета все стороны, включая Минфин и Минцифры, согласились, старт еАкциза следует перенести, а также принять необходимые подзаконные акты и подготовить систему к полноценному тестированию.