Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?
Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".
Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,
– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.
За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.
70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу і питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,
– розповів Барабаш.
Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.
Протидія тіньовому ринку сигарет
Ринок тютюнових виробів залишається одним із найбільш тінізованих, що означає мільярдні втрати бюджету, неконтрольований обіг підакцизної продукції та нерівні умови для легального бізнесу, пише БЕБ.
Так, у 2025 році за фактами незаконного обігу тютюнових виробів до ЄРДР внесли 304 кримінальні провадження, з яких 170 скерували до суду. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів становить 2,234 мільярди гривень, що майже на 60% більше, ніж у 2024 році (1,4 млрд грн).
За рік припинили роботу 28 промислових виробничих ліній та вилучили:
- Сигарети: 2 074 533 пачок;
- Тютюн : 351 072 кілограми;
- Марки акцизного податку: 9 590 580 штук;
- Паперові гільзи: 2 540 000 штук;
- Упакування: 4 542 939 штук;
- Фільтр-палички: 497 623 коробки.
Що відомо про тіньові схеми українського бізнесу?
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.
Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.
Кількість ФОПів в Україні значно зросла в кінці 2025 року, зокрема в роздрібній торгівлі, ІТ та інших послугах. Це зростання пов'язують із схемами ухилення від податків через "дроблення бізнесу", що дозволяє уникати повної сплати податків.