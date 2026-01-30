Що відомо про обстріл фабрики Philip Morris?

Ворожа ракета пошкодила частину фабрики, пише "РБК-Україна".

Дивіться також Супермаркети в одному з районів Києва зможуть працювати цілодобово: "Сільпо" вже змінило графік

Найважливіше – за попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що зараз на місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі.

Чи працювала харківська фабрика?

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.

У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

Який ще бізнес постраждав через удари Росії?