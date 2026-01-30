Що відомо про обстріл фабрики Philip Morris?
Ворожа ракета пошкодила частину фабрики, пише "РБК-Україна".
Найважливіше – за попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що зараз на місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі.
Чи працювала харківська фабрика?
Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.
У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.
Який ще бізнес постраждав через удари Росії?
Внаслідок російського обстрілу постраждала шоколадна фабрика Roshen у Києві, розташована в Голосіївському районі. У ніч проти 24 січня росіяни здійснили масовану атаку на столицю.
Російська дронова атака 5 січня пошкодила завод "Олейна" в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge. Внаслідок атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, що ускладнило рух транспорту на кілька днів.
Під час обстрілу Запоріжжя 1 та 2 січня росіяни атакували магазин JYSK дронами та КАБ, що пошкодило дах, викликало пожежу та втрату частини товару. Мережа попередньо планує перевідкрити пошкоджений магазин JYSK цієї зими.