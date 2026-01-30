Что известно об обстреле фабрики Philip Morris?
Вражеская ракета повредила часть фабрики, пишет "РБК-Украина".
Самое важное – по предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие,
– говорится в сообщении.
Известно, что сейчас на месте работают спасательные службы, продолжается ликвидация пожара.
Работала ли харьковская фабрика?
Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается приостановленной с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.
В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. К работе на новой фабрике было релоцировано 250 сотрудников харьковской фабрики.
Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?
В результате российских обстрелов пострадала шоколадная фабрика Roshen в Киеве, расположенная в Голосеевском районе. В ночь на 24 января россияне совершили массированную атаку на столицу.
Российская дроновая атака 5 января повредила завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской компании Bunge. В результате атаки на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, что затруднило движение транспорта на несколько дней.
Во время обстрела Запорожья 1 и 2 января россияне атаковали магазин JYSK дронами и КАБ, что повредило крышу, вызвало пожар и потерю части товара. Сеть предварительно планирует переоткрыть поврежденный магазин JYSK этой зимой.