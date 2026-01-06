Что известно об обстреле завода "Олейна"?

Целенаправленный российский удар повредил завод “Олейна” в Днепре, принадлежащий известной американской компании Bunge, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Смотрите также Налоговая запланировала 4,5 тысяч проверок бизнеса: какие компании под прицелом

По его словам, это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным, поскольку россияне неоднократно пытались ударить по этому объекту.

В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники на Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов Торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах,

– рассказал Сибига.

Какие последствия атаки?

В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

5 января было известно, что коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможным в течение 2 – 3 суток. Движение общественного транспорта на некоторых участках тоже пришлось перекрыть.

Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?