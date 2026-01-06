Что известно об обстреле завода "Олейна"?
Целенаправленный российский удар повредил завод “Олейна” в Днепре, принадлежащий известной американской компании Bunge, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.
Смотрите также Налоговая запланировала 4,5 тысяч проверок бизнеса: какие компании под прицелом
По его словам, это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным, поскольку россияне неоднократно пытались ударить по этому объекту.
В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники на Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов Торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах,
– рассказал Сибига.
Какие последствия атаки?
В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
5 января было известно, что коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможным в течение 2 – 3 суток. Движение общественного транспорта на некоторых участках тоже пришлось перекрыть.
Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?
Во время обстрела Запорожья 1 и 2 января россияне атаковали магазин JYSK дронами и КАБ, что повредило крышу, вызвало пожар и потерю части товара. Сеть предварительно планирует переоткрыть поврежденный магазин JYSK этой зимой.
В ночь на 31 декабря обломки дрона упали на территорию терминала "Новой почты" в Одесской области, уничтожив 110 посылок на 2,3 миллиона гривен. Массированная атака на Одессу 31 декабря вызвала повреждение инфраструктуры, в частности 4 жилых домов.
В ноябре в результате российского удара по Киеву поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus, погибли четверо водителей, еще пятеро ранены, но сотрудники в укрытии не пострадали.
В тот же день типография "От А до Я" в Киеве получила повреждения от дроновой атаки, но продолжила работу уже утром 25 ноября. Вражеский "Шахед" ударил по предприятию около 2:00 ночи, но среди работников никто не пострадал.