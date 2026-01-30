Чому супермаркети просять працювати цілодобово?
Влада звернулася до супермаркетів Деснянського району Києва із проханням підтримати місцевих мешканців, повідомили в Мінекономіки.
На їхню думку, окремі супермаркети мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції Пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити гаджети.
Планують, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності світла, так і з використанням власних джерел (генераторів) у разі відключень.
Поки невідомо, хто і коли зможе працювати цілодобово. У подальшому перелік магазинів і їхні адреси оприлюднить Деснянська РДА.
До слова, 30 січня стало відомо, що два супермаркети "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи, пише "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про точки на Троєщині за адресами вул. Оноре де Бальзака, 91/29а та вул. Миколи Закревського, 61/2.
На прохання Міністерства економіки мережа змінила графіки роботи цих супермаркетів, щоб підтримати жителів Деснянського району. Тепер тут можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, придбати усе необхідне або просто зігрітися у будь-який час доби,
– повідомили у пресслужбі.
Що відомо про ситуацію зі світлом та теплом на Троєщині?
Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що ТЕЦ-6 перестала подавати тепло на Троєщину, через що приблизно 700 будинків залишились без опалення. Посадовець також наголосив, що опалити Троєщину генераторами неможливо.
До цього Максим Бахматов розповідав, що Київ не підготувався до можливих блекаутів та наслідків, які міг завдати ворог ударами по столиці. Очільник Деснянської РДА пояснив, що у місті не розвивали розосереджену альтернативну генерацію.
У ДТЕК, своєю чергою, повідомили, що опівночі 29 січня у Києві повертаються графіки відключень світла. Вони будуть нерівномірними та ніяк не прив'язаними до звичних жителям столиці черг.