Как и почему украинцы выбирают нелегальные сигареты вместо легальных?

Такая ситуация на табачном рынке Украины наблюдается впервые, пишет "Интерфакс-Украина".

Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,

– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.

70% сигарет – это низкоценовой сегмент. Это люди, которые приходят в точку продажи и спрашивают: дайте мне самые дешевые сигареты. На сегодня они получают нелегальные сигареты по 70 – 78 гривен (за пачку), когда по закону сигареты не могут стоить сегодня меньше 125 гривен,

– рассказал Барабаш.

Так, с 1 января 2026 года из-за очередной индексации акцизов легальные сигареты подорожали на 15 – 17%.

Противодействие теневому рынку сигарет

Рынок табачных изделий остается одним из самых тенизированных, что означает миллиардные потери бюджета, неконтролируемый оборот подакцизной продукции и неравные условия для легального бизнеса, пишет БЭБ.

Так, в 2025 году по фактам незаконного оборота табачных изделий в ЕРДР внесли 304 уголовных производства, из которых 170 направили в суд. Общая ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет 2,234 миллиарда гривен, что почти на 60% больше, чем в 2024 году (1,4 млрд грн).

За год прекратили работу 28 промышленных производственных линий и изъяли:

Сигареты: 2 074 533 пачек;

Табак : 351 072 килограмма;

Марки акцизного налога: 9 590 580 штук;

Бумажные гильзы: 2 540 000 штук;

Упаковка: 4 542 939 штук;

Фильтр-палочки: 497 623 коробки.

