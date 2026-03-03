Как ситуация в Иране влияет на отказ Европы от российского газа?

Об этом заявил во вторник министр энергетики Норвегии, о чем пишет Reuters.

Цены на газ в Европе на этой неделе выросли на 75%, достигнув многолетних максимумов. Боевые действия в Иране и вокруг него повлияли на экспорт газа из региона Персидского залива.

Обратите внимание! В понедельник, 2 марта, крупный экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Катар остановил производство.

ЕС четко заявлял, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех – четырех дней также создали сложности,

– сказал министр энергетики Норвегии Терье Асланд на конференции в Осло.

Он добавил, что учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, вероятно, что эта дискуссия будет возобновлена.

В прошлом месяце страны Европейского Союза окончательно одобрили запрет на импорт газа из России до конца 2027 года. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Евросоюза.

В частности Норвегия является крупнейшим производителем газа в Европе, обеспечивая около 30% спроса. Она также поставляет примерно 20% нефти, которую потребляет континент.

Важно! Высокопоставленный Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что страна будет открывать огонь по любому судну, которое будет пытаться пройти через Ормузский пролив на южной оконечности Персидского залива. Танкеры из Катара, который производит около 20% мировых поставок СПГ, используют именно этот маршрут.

