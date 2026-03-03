Як ситуація в Ірані впливає на відмову Європи від російського газу?
Про це заявив у вівторок міністр енергетики Норвегії, про що пише Reuters.
Читайте також США готові вжити заходів: завдяки цьому ціни на нафту не будуть так стрімко зростати
Ціни на газ у Європі цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів. Бойові дії в Ірані та навколо нього вплинули на експорт газу з регіону Перської затоки.
Зверніть увагу! У понеділок, 2 березня, великий експортер скрапленого природного газу (СПГ) Катар зупинив виробництво.
ЄС чітко заявляв, що хоче звільнитися від російської нафти й газу, але події останніх трьох – чотирьох днів також створили складнощі,
– сказав міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд на конференції в Осло.
Він додав, що з огляду на нинішню геополітичну ситуацію, імовірно, що ця дискусія буде відновлена.
Минулого місяця країни Європейського Союзу остаточно схвалили заборону на імпорт газу з Росії до кінця 2027 року. Відповідна заява була опублікована пресслужбою Євросоюзу.
Зокрема Норвегія є найбільшим виробником газу в Європі, забезпечуючи близько 30% попиту. Вона також постачає приблизно 20% нафти, яку споживає континент.
Важливо! Високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що країна відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти через Ормузьку протоку на південному краю Перської затоки. Танкери з Катару, який виробляє близько 20% світових поставок СПГ, використовують саме цей маршрут.
Що ще слід знати про події?
- Наразі Катар, а також Об'єднані Арабські Емірати, приватно переконують союзників допомогли їм вплинути на президента США Дональда Трампа. Таким чином прагнуть уникнути тривалого шоку для світових енергетичних ринків через наслідки бойових дій в Ірані. Катар оцінює, що реакція ринку газу буде значно потужнішою, ніж різкий стрибок 2 березня.
- На тлі подій, ціни на природний газ у Європі різко зросли, сягнувши найвищого рівня з 2023 року. Від моменту закриття торгів у п'ятницю, 27 березня, ціни на газ у Європі вже зросли приблизно на 90%.