Кому Россия хочет поставлять СПГ?
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, о чем пишет российское медиа "Медуза".
По словам Новака, бизнес не будет ждать новых ограничений со стороны Евросоюза.
Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в частности Индия, Таиланд, Филиппины, Китай,
– сказал Александр Новак.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин предположил, что России выгоднее сейчас прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда европейские страны полностью откажутся от российского газа. Об этом Путин заявил в беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным, о чем писали СМИ России.
Он отметил, что планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в частности сжиженного, а через год – 2027 года – еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета.
А сейчас открываются другие рынки. И, возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Пойти на те рынки, которые открываются и там закрепиться?
– сказал российский лидер.
Он добавил, что в этом "нет никакой политической подоплеки". Мол, если "все равно за месяц закроют, или за два, то не лучше ли самим сейчас прекратить и пойти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами".
Обратите внимание! Президент России отметил, что это не решение, а просто "мысли вслух." Однако он сообщил, что поручит правительству, чтобы оно с компаниями проработало этот вопрос.
Что сейчас происходит с нефтью России?
США разрешили Индии покупать нефть России из-за напряженности на Ближнем Востоке. Разрешение Вашингтона будет действовать только 30 суток. Разрешение действует на ту нефть, которая уже находится в море.
В то же время Владимир Зеленский призвал к конфискации российской нефти на теневых танкеров. Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы россияне зарабатывали, потому что эти доходы они используют на войну против Украины.