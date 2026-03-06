Кому Росія хоче постачати СПГ?

Про це заявив віцепрем'єр Олександр Новак, про що пише російське медіа "Медуза".

Читайте також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

За словами Новака, бізнес не чекатиме нових обмежень з боку Євросоюзу.

Наші компанії розглядають можливості, не чекаючи чергових обмежень з боку Європи, укладати нові довгострокові контракти з нашими партнерами, переорієнтувати частину газу з Європи в інші країни, зокрема Індія, Таїланд, Філіппіни, Китай,

– сказав Олександр Новак.

Нагадаємо, що російський лідер Володимир Путін припустив, що Росії вигідніше зараз припинити постачання газу до Європи, ніж чекати, коли європейські країни повністю відмовляться від російського газу. Про це Путін заявив у бесіді із пропагандистом Павлом Зарубіним, про що писали ЗМІ Росії.

Він зазначив, що планують через місяць запровадити обмеження на купівлю російського газу, зокрема скрапленого, а через рік – 2027 року – ще подальші обмеження, аж до повної заборони.

А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок? Піти на ті ринки, які відкриваються і там закріпитися?

– сказав російський лідер.

Він додав, що в цьому "немає жодного політичного підґрунтя". Мовляв, якщо "все одно за місяць закриють, чи за два, то чи не краще самим зараз припинити і піти туди, до тих країн, які є надійними партнерами".

Зверніть увагу! Президент Росії наголосив, що це не рішення, а просто "думки вголос." Однак він повідомив, що доручить уряду, щоб він із компаніями пропрацював це питання.

Що наразі відбувається з нафтою Росії?