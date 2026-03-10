Какие меры вводит Индия?

Поставки газа перенаправят из менее приоритетных секторов к главным потребителям, пишет Reuters.

Смотрите также Запасов осталось на 2 дня: Великобритания на грани газового дефицита, – СМИ

В сообщении правительства отмечается, что природный газ отныне будут поставлять пропорционально среднему уровню потребления за последние шесть месяцев. Распределять голубое топливо между приоритетными сферами в зависимости от его наличия.

Индийские власти выделили несколько направлений:

Самый высокий приоритет получили поставки газа для домохозяйств и автомобилей (топливо для перевозок) – они будут обеспечиваться на 100%.

получили поставки газа для домохозяйств и автомобилей (топливо для перевозок) – они будут обеспечиваться на 100%. Второе место занимают заводы по производству удобрений, которым будет поставляться 70% необходимого газа.

Поставки для чайной промышленности, производственных и других промышленных потребителей будут поддерживаться на уровне 80%.

Малые промышленные и коммерческие клиенты идут четвертыми по приоритетности – они получат также 80% газовых поставок.

Почему Индия лимитирует поставки газа?

Индия вынуждена ограничивать поставки газа из-за последствий войны в Иране. Дело в том, что страна обеспечивает половину своего ежедневного потребления газа за счет импорта, а это 195 миллионов кубометров.

До блокировки Ормузского пролива и объявления Катаром чрезвычайных обстоятельств страна получала около трети этих объемов газа именно с Ближнего Востока.

Напомним, на прошлой неделе Катар остановил производство сжиженного природного газа после атак иранских беспилотников на его экспортный терминал. Специалисты говорят, что на восстановление привычных объемов понадобится не менее месяца, пишет Reuters.

Трудно завоеванная репутация Катара как самого безопасного поставщика газа была потеряна за считанные дни,

– отмечают аналитики.

Из-за остановки производства в Катаре ожидается немалый дефицит газа на мировых рынках.

Заметьте! Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа и обеспечивает спрос около 20% глобального рынка.

Каковы последствия дефицита газа?