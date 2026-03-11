Что известно о нефтяных запасах?

О том, как применение резервов может повлиять на ситуацию в мире, говорится в материале The Wall Street Journal.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает вариант стабилизации цен на нефть. Для этого нужно ввести в действие запасы ресурса.

Заметьте! МЭА – это объединение западных стран, которое может рекомендовать другим государствам объемы нефти, которые нужно хранить, как резерв. В частности сообщество координирует действие в кризисных ситуациях на нефтяном рынке.

Предварительную договоренность приняли 10 марта на экстренной встрече должностных лиц энергетических служб из 32 стран-членов МЭА. Однако окончательное решение появится, в среду, 11 марта, во время голосования.

Западные страны предлагают взять из резервов более 182 миллиона баррелей.

Обратите внимание! Такие объемы даже больше тех, что МЭА выпустила из резервов в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Цель решения – снизить мировые цены на нефть. Ведь на сейчас из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке цены подскочили на 40%.

Как политика влияет на цену нефти?

С 28 февраля 2026 года, с тех пор как начались удары США и Израиля по Ирану, мировая экономика активно реагирует на события. В частности, едва ли не наибольшее влияние коснулось нефтяных ресурсов и цены на топливо в мире.

И пока стоимость нефти достигла трехлетнего максимума, президент Трамп сделал заявление о том, что война на Ближнем Востоке вскоре завершится. После этого цены на ресурс начали падать. Об этом пишет Reuters.

В понедельник, 9 марта, цена на нефть превышала 100 долларов за баррель (это самый высокий показатель от 2022 года). Однако во вторник, 10 марта, стоимость ресурса подешевела на 4,2%. Так, фьючерсы на марку Brent стоили 94,79 доллара за баррель.

Очевидно, что комментарии Трампа о кратковременной войне успокоили рынки. Хотя вчера была чрезмерная реакция на рост, сегодня, мы считаем, рынок так же чрезмерно реагирует на снижение,

– прокомментировал руководитель группы энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар.

В частности последствия мировой политики коснулись и Украины. На АЗС стоимость бензина резко возросла. Изменения фиксируют и на валютном рынке.

Как война в Иране влияет на войну России с Украиной?