Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 26 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,20 гривны (без изменений против 25 ноября) и продажа по 42,63 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,70 гривны (+3 копейки), продажа – по 49,40 гривны (+15 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек), а продать по 42,55 гривны (-18 копеек).
- Покупка евро по 49,10 гривны (-5 копеек), а продажа по 49,31 гривне (-1 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42,22 гривны (+32 копейки), а продают по 42,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,02 гривны (+32 копейки), а продают по 49,40 гривны (-2 копейки).
Каким будет официальный курс?
По словам банкира Анны Золотько, с которыми она поделилась с 24 Каналом, в конце ноября доллар подорожал на около 20 копеек на межбанке, а это повлияло также на курс в кассах банка. Поэтому это задает тон краткосрочной динамике.
Сейчас курс удерживают валютные резервы страны и интервенции, которые проводит НБУ, что смягчает всплески спроса.
Кроме того, будут влиять на рынок еще и фискальные события, например выпуск госбумаг и крупные бюджетные платежи. Дело в том, что если случатся неожиданные новости о резервах, правительственные расходы или изменение помощи от партнеров, то рынок валют на это быстро отреагирует.