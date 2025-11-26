Доллар в банках, после нескольких дней роста цены, сегодня остался почти без изменений относительно стоимости. Зато покупка евро заметно подорожала. Тенденция на спад прослеживается только на черном рынке, где обе валюты потеряли цену, особенно американская валюта. А лидером по подорожанию цены снова обменники, где курс обмена доллара и евро подорожал более чем на 30 копеек.