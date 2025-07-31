Що не так з пенсіями суддів?

На думку нардепки Галини Третьякової, ситуацію з виходом на пенсію суддів потрібно змінювати, пише 24 Канал з посиланням на Київську школу держуправління.

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Галина Третьякова Голова соціального комітету Верховної Ради України Маємо ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Третьякова вказує, що основна різниця має бути в коефіцієнті заміщення. До прикладу, Європейська хартія суддів вбачає потребу, аби цей показник був таким, щоб судді не хотіли займатися хабарництвом.

Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі,

– каже Третьякова.

Зверніть увагу! Нардепка каже, що з часом ці коефіцієнти "падали".