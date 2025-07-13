Найвищі спецпенсії прокурорів та суддів

ПФУ надав список 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 і 119 тисяч відповідно,

– повідомив Гетманцев.

Найвищі пенсії суддів:

390 184 гривні;

367 521 гривня;

364 171 гривня;

354 713 гривень;

350 640 гривень;

347 422 гривні;

346 435 гривень;

345 056 гривень;

344 466 гривень;

337 567 гривень.

Найвищі пенсії прокурорів:

219 276 гривень;

193 772 гривні;

190 932 гривні;

172 941 гривня;

166 388 гривень;

163 381 гривня;

161 438 гривень;

156 692 гривні;

148 375 гривень;

147 521 гривня.

Спецпенсії в Україні можуть скасувати

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.

Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім, доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, за інвалідністю працівників прокуратури