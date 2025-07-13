Найвищі спецпенсії прокурорів та суддів
ПФУ надав список 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 і 119 тисяч відповідно,
– повідомив Гетманцев.
Найвищі пенсії суддів:
- 390 184 гривні;
- 367 521 гривня;
- 364 171 гривня;
- 354 713 гривень;
- 350 640 гривень;
- 347 422 гривні;
- 346 435 гривень;
- 345 056 гривень;
- 344 466 гривень;
- 337 567 гривень.
Найвищі пенсії прокурорів:
- 219 276 гривень;
- 193 772 гривні;
- 190 932 гривні;
- 172 941 гривня;
- 166 388 гривень;
- 163 381 гривня;
- 161 438 гривень;
- 156 692 гривні;
- 148 375 гривень;
- 147 521 гривня.
Спецпенсії в Україні можуть скасувати
Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:
- колишніх та чинних суддів;
- колишніх та чинних прокурорів;
- колишніх та чинних співробітників силових структур.
"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,
– каже Гетманцев.
Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.
Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім, доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, за інвалідністю працівників прокуратури