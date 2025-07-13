Самые высокие спецпенсии прокуроров и судей
ПФУ предоставил список 20 крупнейших пенсий по различным категориям спецпенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч. Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно,
– сообщил Гетманцев.
Самые высокие пенсии судей:
- 390 184 гривны;
- 367 521 гривна;
- 364 171 гривна;
- 354 713 гривен;
- 350 640 гривен;
- 347 422 гривны;
- 346 435 гривен;
- 345 056 гривен;
- 344 466 гривен;
- 337 567 гривен.
Самые высокие пенсии прокуроров:
- 219 276 гривен;
- 193 772 гривны;
- 190 932 гривны;
- 172 941 гривна;
- 166 388 гривен;
- 163 381 гривна;
- 161 438 гривен;
- 156 692 гривны;
- 148 375 гривен;
- 147 521 гривна.
Спецпенсии в Украине могут отменить
Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:
- бывших и действующих судей;
- бывших и действующих прокуроров;
- бывших и действующих сотрудников силовых структур.
"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,
– говорит Гетманцев.
Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.
Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем, доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры