Как средняя пенсия у прокуроров и судей?
Как сообщили для 24 Канала в Пенсионном фонде Украины, в соответствии с законом о прокуратуре, средняя пенсионная выплата для прокуроров составляет более 23 тысяч гривен.
Читайте также Курс доллара продолжает стремительно расти: где сегодня выгодно сдать валюту
А согласно закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (кроме военнослужащих срочной службы), эта выплата составляет чуть больше, чем 13 тысяч гривен.
В то же время в ПФУ напоминают, что по состоянию на 1 октября 2025 года численность лиц, получающих пенсию в размере более 10 тысяч гривен, составляет 1 534 695 человек, а средний размер назначенных месячных пенсий составляет 15 752,55 гривны.
Зато ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям в отставке, которое не является пенсией, назначается в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей. Также этот размер не ограничивается,
– объясняют в ПФУ.
Например средний размер пожизненного денежного содержания судей на сегодня составляет 109 898,29 гривны.
Заметьте! Еще раньше председатель финансового Комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что в рейтинге 20 крупнейших пенсий в Украине по разным специальностям лидируют именно судьи и прокуроры. Среди показателей есть выплаты судьи в 390 тысяч гривен ежемесячно, а самые высокие выплата для прокуроров – от 199 тысяч до 219 тысяч гривен.
Отменили ли спецпенсии для судей и прокуроров?
Еще летом стало известно, что спецпенсии для прокуроров и судей планируют отменить в рамках пенсионной реформы. Коснется это бывших и действующих судей и прокуроров, а также бывших и действующих сотрудников силовых структур. Однако на сегодня полной отмены так и не произошло.
Несмотря на безумно высокие выплаты для судей и прокуроров, более 4 миллионов пенсионеров в Украине получают пенсионные выплаты, которые ниже 5 тысяч гривен.