Чому можуть припинити виплату пенсії

У Мінсоцполітики пояснили, що виплату пенсії можуть припинити, якщо особа не пройшла вчасно ідентифікацію або проживає на тимчасово окупованій території (ТОТ), і на її банківському рахунку не було руху коштів понад шість місяців, передає 24 Канал.

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У відомстві зазначили, що для відновлення пенсійних виплат, якщо вони були припинені до 20 березня 2025 року, потрібно подати заяву до ПФУ про поновлення виплат. До цього ж треба вказати банківський рахунок для зарахування коштів.

Заява подається особисто або онлайн, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія"), або через вебпортал електронних послуг ПФУ із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики пояснили, що для поновлення пенсії після непроходження фізичної ідентифікації потрібно пройти цю процедуру. Разом з цим, українці, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву разом із документом, що підтверджує факт їхнього живого стану, звичайною поштою на адресу місця реєстрації.