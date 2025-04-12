Почему могут прекратить выплату пенсии

У Минсоцполитики объяснили, что выплату пенсии могут прекратить, если лицо не прошло вовремя идентификацию или проживает на временно оккупированной территории (ВОТ), и на его банковском счете не было движения средств более шести месяцев, передает 24 Канал.

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В ведомстве отметили, что для восстановления пенсионных выплат, если они были прекращены до 20 марта 2025 года, нужно подать заявление в ПФУ о возобновлении выплат. К этому же надо указать банковский счет для зачисления средств.

Заявление подается лично или онлайн, в частности, с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" (Дія ID), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія"), или через вебпортал электронных услуг ПФУ с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

В Минсоцполитики объяснили, что для возобновления пенсии после непрохождения физической идентификации нужно пройти эту процедуру. Вместе с этим, украинцы, которые находятся за рубежом, могут отправить письменное заявление вместе с документом, подтверждающий факт их живого состояния, обычной почтой на адрес места регистрации.