Как узнать результаты видеоиндентификации

Процедура идентификации выступает обязательной составляющей для подтверждения, что пенсионные выплаты от государства получает действительно тот человек, для которого они предназначены. Сейчас для проверки ее результатов рекомендуется подать соответствующее заявление через портал электронных услуг Пенсионного фонда или через Контакт-центр, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Будьте внимательны: стало известно кого не коснется новая индексация

Верификация также упрощает жизнь пенсионерам-переселенцам и пенсионерам, которые находятся за рубежом. Пройти ее можно в отделениях Ощадбанка, через видеоконференцию или территориальные органы ПФУ, электронный кабинет и тому подобное.

Важно знать! За непрохождение идентификации в 2025 году у пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут забрать деньги со счетов.

Шаги, которые необходимо осуществить для проверки

После осуществления видео-верификации пенсионеру необходимо составить специальное заявление и указать в нем актуальный адрес электронной почты. Впоследствии на него должно прийти письмо-уведомление о результатах установления личности. Кроме своего почтового ящика можно использовать и почту законного представителя или помощника.

Еще один способ проверки статуса индентификации заключается в том, чтобы перейти в личный кабинет и найти собственные обращения на сайте электронных услуг ПФУ. Предварительно пенсионеру также нужно написать соответствующее заявление и обозначить в ней индивидуальный налоговый номер.