Чи є 13 пенсія в Україні?

Багато українських пенсіонерів цікавляться, чи існує тринадцята пенсія та чи можна на неї розраховувати. Однак, це не додаткова виплата для всіх пенсіонерів, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Тобто це гроші, які держава може виплатити членам сім’ї померлого пенсіонера. Тобто якщо людина не встигла отримати свої пенсійні виплати через смерть, їх можуть оформити родичі, які проживали разом із нею на момент смерті.

Зверніть увагу! Пенсійні виплати в Україні приходять щомісяця, відповідно за рік українець отримує 12 пенсій.

Хто має право на 13 пенсію та як її оформити?

Пенсійний фонд зауважує, що право на таку виплату мають члени сім’ї, які проживали з померлим пенсіонером на день його смерті. Також отримати пенсію можуть непрацездатні родичі, які перебували на утриманні померлого.

При цьому, заяву можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал. Для оформлення виплати необхідно надати:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документ, що підтверджує родинні стосунки;

паспорт заявника;

реквізити банківського рахунку;

документи, які підтверджують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Зауважте! Для непрацездатних членів сім’ї додатково потрібен документ, що підтверджує перебування на утриманні померлого.

