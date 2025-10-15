Что известно о пенсиях в Украине в октябре 2025 года?

Согласно данным, более трети (35,3%) украинских пенсионеров получают ежемесячно менее 4 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В то же время год назад эта цифра была значительно меньше. В 2024 году только 17,35% пожилых людей получали пенсию в размере менее 4 тысяч гривен.

Однако есть более низкие цифры. Так еще 3,66% пенсионеров получают пенсионную выплаты до 3 000 гривен. Однако еще год назад количество таких лиц составляло 25,8%.

Пенсию от 4 до 5 тысяч гривен получают 20,6% пенсионеров. В прошлом году таких зафиксировали 18,6%.

Несколько меньше трети украинских пенсионеров – 29,1% – получают от 5 до 10 тысяч гривен пенсии. Здесь изменения произошли минимальные – с 25,6% в 2024 году.

Интересно! Самые большие выплаты – более 10 тысяч гривен – в Украине получают 15,1% граждан. В 2024 году таких было чуть меньше – 12,7%.

Какие еще изменения произошли за год?

Кроме того, в Украине изменилось количество пенсионеров. В октябре 2024 года оно составляла 10,3 миллиона человек, тогда как в октябре текущего года – 10,2 миллиона. Количество работающих пенсионеров осталась неизменной – 2, 8 миллиона человек.

Претерпела изменения и средняя пенсия. Она выросла до 6436,8 гривны (октябрь 2025 года) с 5851,9 гривны (октябрь 2024 года).

Заметьте! Выросла средняя пенсия и для работающих пенсионеров. Средний размер выплат составляет 7069,4 гривны, а что показатель прошлого года составляет 6 258 гривны.

Будет ли до конца года в Украине индексация пенсий?