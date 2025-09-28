Кому доступна соцпомощь в Украине?

Не все украинцы после 65 лет могут рассчитывать на трудовую пенсию из-за недостатка страхового стажа. Для таких граждан государство предусмотрело социальную пенсию, которая гарантирует минимальный уровень финансовой поддержки, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Социальная помощь назначается, если человек не имеет минимально необходимого страхового стажа для трудовой пенсии (менее 15 лет) и соответствует следующим критериям:

отсутствие других постоянных доходов сверх прожиточного минимума;

отсутствие трудоспособных родственников, обязанных содержать человека;

гражданство Украины или постоянное проживание в стране.

Сколько могут получить пенсионеры на соцпомощи?

Как сообщают в Пенсионном фонде, размер социальной помощи определяется исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от категории получателя:

80 % – лицам с инвалидностью II группы;

60 % – лицам с инвалидностью III группы;

50 % – священнослужителям, церковнослужителям и лицам, которые в течение не менее десяти лет до вступления в силу Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" занимали выборные или назначенные должности в легализованных религиозных организациях, при наличии подтверждающих архивных документов или свидетельств;

30% – лицам, достигшим возраста, установленного статьей 1 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

