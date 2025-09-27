Какая будет пенсия при стаже 40 лет?
При стаже 40 лет в 2025 можно выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.
Читайте также Специальная помощь для малообеспеченных: как платить за ЖКХ меньше
Чтобы провести расчеты, учтем, что кроме стажа лицо:
- выходит на пенсию на общих условиях;
- имело доход 10 тысяч гривен.
На основе указанных данных получится, что пенсия такого человека в 60 лет будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.
Какая будет пенсия в 60 при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
В 63, при таких условиях, выйти на пенсию будет выгоднее. Выплата будет составлять уже примерно – 5,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия в 63, если имеешь стаж 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
В 65 лет это будет выгоднее всего. Ведь пенсия будет составлять уже ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.
Какой будет размер пенсии при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
Что нужно знать пенсионерам в 2025 году?
Чтобы выйти на пенсию в этом году, нужно иметь в 65 лет как минимум 15 лет стажа. Для 60 лет минимальное требование – 32 года стажа, в 63 – 22 года стажа, сообщает ПФУ.
Еще в 2024 году были внесены изменения в закон о зачислении стажа приобретенного за рубежом. Теперь сделать так, чтобы его досчитали к украинской пенсии, значительно легче.
Ветераны войны в Украине могут получить пенсию по специальному алгоритму. Как отмечает Минобороны, пенсионная выплата таких лиц зависит от денежного обеспечения.