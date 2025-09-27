Кто считается малообеспеченным?

Малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для нее, пишет 24 Канал со ссылкой на закон.

Читайте также Усиление зарплат военным: Зеленский ответил, поможет ли ЕС

В комментарии 24 Канала адвокат Сергей Литвиненко уточнил, что малообеспеченным может быть и отдельное лицо.

Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО "Виннер Партнерс", адвокат, арбитражный управляющий Малообеспеченным считается лицо, чей среднемесячный доход за последний квартал перед месяцем, предшествующий обращению за социальными услугами, не превышает 2 прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц.

Литвиненко уточняет, что малообеспеченные лица и семьи имеют право на специальную помощь. При чем, речь идет не только о государственных программах.

Какая помощь предоставляется малообеспеченным сейчас?

Безвозвратная адресная государственная социальная помощь.

Она предоставляется тем домохозяйствам, которые не имеют возможности самостоятельно платить за ЖКУ. Получить такую помощь могут:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства, при условии, что они законно находятся на территории Украины.

Обратите внимание! Получить такую помощь можно и онлайн. В том числе через портал "Дия".

Государственная соцпомощь малообеспеченным

Малообеспеченные семьи могут получить ежемесячную выплату. Размер этой помощи определяется с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Помощь назначается на 6 месяцев, но для одиноких лиц и лиц с инвалидностью, которые не имеют других источников дохода, выплаты продолжаются автоматически. Для одиноких лиц, которым исполнилось 65 лет и которые не имеют других источников существования, помощь может предоставляться пожизненно,

– отмечает Литвиненко.

Адвокат также отметил, что малообеспеченные имеют право и на другую помощь. Такая поддержка предоставляется, в частности, органами самоуправления.

Какую помощь могут получить украинцы сейчас?