Какой размер базовой помощи от государства?

Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи и уровня их доходов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Базовая величина для расчета составляет 4 500 гривен:

  • Она учитывается в полном объеме для первого члена домохозяйства, каждого несовершеннолетнего ребенка и лиц с инвалидностью I – II группы.
  • Для остальных членов семьи применяется коэффициент 70%, то есть по 3 150 гривен на человека.

Заметьте! Фактическая сумма выплаты определяется как разница между этим гарантированным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом. То есть, чем ниже доходы, тем выше будет базовая помощь.

Как подать документы на базовую соцпомощь?

Оформить базовую социальную помощь можно как онлайн, так и подав необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места регистрации или фактического проживания заявителя.

При этом, необходимый пакет документов включает:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие состав домохозяйства;
  • декларацию о доходах и имуществе;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев (если они не отражены в е-регистрах);
  • письменное объяснение относительно источников доходов, если отсутствуют подтверждающие справки.

Что известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном

  • Украинцы, которые находятся в эвакуации, имеют право на материальную помощь, сумма которой определяется в зависимости от категории получателей.

  • В то же время с июня 2025 года часть внутренне перемещенных лиц рискует потерять ежемесячные государственные выплаты на проживание из-за введенных ограничений.