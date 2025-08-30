Какие актуальные зарплаты у украинских чиновников?

В июле 2025 года средняя зарплата в центральных органах государственной власти достигла 62,6 тысячи гривен, что лишь на 7% больше, чем в прошлом году – 58,5 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Интересно На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий

В то же время темпы роста оказались значительно скромнее уровня инфляции за этот период – 14,1%. Это означает, что в реальном измерении доходы чиновников фактически снизились.

Интересно! Всего в центральных госорганах работают 22,2 тысячи человек.

Лидерами по уровню зарплат остаются:

НКРЭКУ – в среднем 102,8 тысячи гривен для 517 сотрудников;

НАПК – 95,8 тысячи гривен для 367 человек.

Далее в рейтинге идут:

Антимонопольный комитет – 92,7 тысячи гривен (265 работников);

Аппарат Верховной Рады – 87,2 тысячи гривен (843 человека);

Министерство цифровой трансформации – 82,8 тысячи гривен (217 работников);

Секретариат Кабмина – 81,6 тысячи гривен (708 человек).

Отдельную категорию составляют руководители ведомств, где средняя зарплата достигает 139,2 тысячи гривен

Где самые высокие выплаты в госсекторе?

В то же время самые высокие выплаты зафиксированы:

в НАПК – до 337 тысяч гривен у пяти руководителей;

в Счетной палате – 264,8 тысяч гривен (6 человек);

в ЦИК – 226,8 тысяч гривен (18 руководителей);

в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства – 219,1 тысячи гривен (9 человек);

в Аппарате Верховной Рады – 204,2 тысячи гривен (5 руководителей);

в Министерстве развития общин и территорий – 200,5 тысяч гривен (10 человек).

Что известно о зарплатах в Украине: коротко о главном