Какие актуальные зарплаты у украинских чиновников?
В июле 2025 года средняя зарплата в центральных органах государственной власти достигла 62,6 тысячи гривен, что лишь на 7% больше, чем в прошлом году – 58,5 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.
В то же время темпы роста оказались значительно скромнее уровня инфляции за этот период – 14,1%. Это означает, что в реальном измерении доходы чиновников фактически снизились.
Интересно! Всего в центральных госорганах работают 22,2 тысячи человек.
Лидерами по уровню зарплат остаются:
- НКРЭКУ – в среднем 102,8 тысячи гривен для 517 сотрудников;
- НАПК – 95,8 тысячи гривен для 367 человек.
Далее в рейтинге идут:
- Антимонопольный комитет – 92,7 тысячи гривен (265 работников);
- Аппарат Верховной Рады – 87,2 тысячи гривен (843 человека);
- Министерство цифровой трансформации – 82,8 тысячи гривен (217 работников);
- Секретариат Кабмина – 81,6 тысячи гривен (708 человек).
Отдельную категорию составляют руководители ведомств, где средняя зарплата достигает 139,2 тысячи гривен
Где самые высокие выплаты в госсекторе?
В то же время самые высокие выплаты зафиксированы:
- в НАПК – до 337 тысяч гривен у пяти руководителей;
- в Счетной палате – 264,8 тысяч гривен (6 человек);
- в ЦИК – 226,8 тысяч гривен (18 руководителей);
- в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства – 219,1 тысячи гривен (9 человек);
- в Аппарате Верховной Рады – 204,2 тысячи гривен (5 руководителей);
- в Министерстве развития общин и территорий – 200,5 тысяч гривен (10 человек).
Что известно о зарплатах в Украине: коротко о главном
В 2024 году зарплаты украинских военнослужащих сохранены на уровне предыдущего года. Дополнительно предусмотрены вознаграждения за участие в боевых задачах, которые могут достигать до 100 тысяч гривен.
В то же время Минфин прогнозирует: в 2026 – 2028 годах минимальная зарплата будет расти медленнее, чем ожидалось, зато прожиточный минимум повысится.