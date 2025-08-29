Что известно об изменениях по пенсиям?

Речь идет о средней зарплате, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

26 августа 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июль 2025 года",

– сообщили в ПФУ.

В июле 2025 года средняя заработная плата составляла 20 455,65 гривені. Это, как сообщил Пенсионный фонд, на 1 981,41 гривны меньше, чем в предыдущем месяце – июне (22 336,81 гривны).

Однако этот показатель остался выше прошлогоднего уровня. В июле 2024 года средняя зарплата была на уровне 17 346,90 гривен.

На что влияют эти изменения? Эти цифры влияют на начисление взносов и сумму пенсионных выплат. Расчет пенсий базируется именно на этом показателе, однако также учитывает действующее законодательство.

Обратите внимание! Годовой рост тогда составил – 17,9%.

Как менялся этот показатель в течение года?

В начале текущего года средняя зарплата для расчета пенсии активно увеличивалась:

в январе она была 18 660,32 гривны (+24,6%); в феврале – 18 589,38 гривны (+21,8%); в марте – 19 430,52 гривны (+25,9%); в апреле – 19 856,19 гривны; в мае - до 20 355,40 гривен; в в июне - до 22 336,81 гривны (+18,8%).

Заметьте! Июльское падение показателя стало первым с начала 2025 года.

Каких изменений ожидать относительно зарплаты в Украине?