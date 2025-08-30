Які актуальні зарплати в українських чиновників?

У липні 2025 року середня зарплата в центральних органах державної влади сягнула 62,6 тисячі гривень, що лише на 7% більше, ніж торік – 58,5 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінфін.

Водночас темпи зростання виявилися значно скромнішими за рівень інфляції за цей період – 14,1%. Це означає, що в реальному вимірі доходи чиновників фактично знизилися.

Цікаво! Загалом у центральних держорганах працюють 22,2 тисячі осіб.

Лідерами за рівнем зарплат залишаються:

  • НКРЕКП – у середньому 102,8 тисячі гривень для 517 співробітників;
  • НАЗК – 95,8 тисячі гривень для 367 осіб.

Далі у рейтингу йдуть:

  • Антимонопольний комітет – 92,7 тисячі гривень (265 працівників);
  • Апарат Верховної Ради – 87,2 тисячі гривень (843 особи);
  • Міністерство цифрової трансформації – 82,8 тисячі гривень (217 працівників);
  • Секретаріат Кабміну – 81,6 тисячі гривень (708 осіб).

Окрему категорію становлять керівники відомств, де середня зарплата сягає 139,2 тисячі гривень

Де найвищі виплати у держсекторі?

Водночас найвищі виплати зафіксовані:

  • у НАЗК – до 337 тисяч гривень у п’ятьох керівників;
  • у Рахунковій палаті – 264,8 тисячі гривень (6 осіб);
  • у ЦВК – 226,8 тисячі гривень (18 керівників);
  • у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства – 219,1 тисячі гривень (9 осіб);
  • в Апараті Верховної Ради – 204,2 тисячі гривень (5 керівників);
  • у Міністерстві розвитку громад і територій – 200,5 тисячі гривень (10 осіб).

Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне

  • У 2024 році зарплати українських військовослужбовців збережені на рівні попереднього року. Додатково передбачені винагороди за участь у бойових завданнях, які можуть сягати до 100 тисяч гривень.

  • Водночас Мінфін прогнозує: у 2026 – 2028 роках мінімальна зарплата зростатиме повільніше, ніж очікувалося, натомість прожитковий мінімум підвищиться.