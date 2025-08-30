Які актуальні зарплати в українських чиновників?

У липні 2025 року середня зарплата в центральних органах державної влади сягнула 62,6 тисячі гривень, що лише на 7% більше, ніж торік – 58,5 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінфін.

Водночас темпи зростання виявилися значно скромнішими за рівень інфляції за цей період – 14,1%. Це означає, що в реальному вимірі доходи чиновників фактично знизилися.

Цікаво! Загалом у центральних держорганах працюють 22,2 тисячі осіб.

Лідерами за рівнем зарплат залишаються:

НКРЕКП – у середньому 102,8 тисячі гривень для 517 співробітників;

НАЗК – 95,8 тисячі гривень для 367 осіб.

Далі у рейтингу йдуть:

Антимонопольний комітет – 92,7 тисячі гривень (265 працівників);

Апарат Верховної Ради – 87,2 тисячі гривень (843 особи);

Міністерство цифрової трансформації – 82,8 тисячі гривень (217 працівників);

Секретаріат Кабміну – 81,6 тисячі гривень (708 осіб).

Окрему категорію становлять керівники відомств, де середня зарплата сягає 139,2 тисячі гривень

Де найвищі виплати у держсекторі?

Водночас найвищі виплати зафіксовані:

у НАЗК – до 337 тисяч гривень у п’ятьох керівників;

у Рахунковій палаті – 264,8 тисячі гривень (6 осіб);

у ЦВК – 226,8 тисячі гривень (18 керівників);

у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства – 219,1 тисячі гривень (9 осіб);

в Апараті Верховної Ради – 204,2 тисячі гривень (5 керівників);

у Міністерстві розвитку громад і територій – 200,5 тисячі гривень (10 осіб).

Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне