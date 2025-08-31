Який розмір базової допомоги від держави?

Сума допомоги залежатиме від кількості членів сім’ї та рівня їхніх доходів, розповідає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Базова величина для розрахунку становить 4 500 гривень:

Вона враховується у повному обсязі для першого члена домогосподарства, кожної неповнолітньої дитини та осіб з інвалідністю І – ІІ групи.

Для решти членів сім’ї застосовується коефіцієнт 70%, тобто по 3 150 гривень на особу.

Зауважте! Фактична сума виплати визначається як різниця між цим гарантованим мінімумом для родини та її середньомісячним доходом. Тобто, чим нижчі доходи, тим вищою буде базова допомога.

Як подати документи на базову соцдопомогу?

Оформити базову соціальну допомогу можна як онлайн, так і подавши необхідні документи до Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання заявника.

При цьому, необхідний пакет документів включає:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують склад домогосподарства;

декларацію про доходи та майно;

довідку про доходи за останні 6 місяців (якщо вони не відображені в е-реєстрах);

письмове пояснення щодо джерел доходів, якщо відсутні підтверджуючі довідки.

