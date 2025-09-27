Яка буде пенсія при стажі 40 років?
При стажі 40 років у 2025 можна вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.
Аби провести розрахунки врахуємо, що окрім стажу особа:
- виходить на пенсію на загальних умовах;
- мала дохід 10 тисяч гривень.
На основі вказаних даних вийде, що пенсія такої людини в 60 років складатиме орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.
В 63, за таких умов, вийти на пенсію буде вигідніше. Виплата складатиме уже приблизно – 5,3 тисячі гривень.
В 65 років це буде найвигідніше. Адже пенсія складатиме уже орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.
Що потрібно знати пенсіонерам у 2025?
Аби вийти на пенсію цьогоріч, потрібно мати у 65 років як мінімум 15 років стажу. Для 60 років мінімальна вимога – 32 роки стажу, в 63 – 22 роки стажу, повідомляє ПФУ.
Ще у 2024 році було внесено зміни до закону про зарахування стажу набутого за кордоном. Тепер зробити так, аби його дорахували до української пенсії, значно легше.
Ветерани війни в Україні можуть отримати пенсію за спеціальним алгоритмом. Як зазначає Міноборони, пенсійна виплата таких осіб залежить від грошового забезпечення.